Започнаха преговорите за новия договор на Френки де Йонг

Новият агент на Френки де Йонг, Себастиен Ледюр, се е срещнал с Деко в спортния комплекс на клуба, съобщи „El Chiringuito“. Представителят на нидерландеца е провел среща със спортния директор на Барселона, за да обсъдят подновяването на договора на полузащитника.

Подновяването на контракта на Френки беше следващата приоритетна задача за клуба след този на Жул Кунде, който беше финализиран миналата седмица, въпреки че споразумението беше постигнато още преди азиатското турне. Предстои да бъде официализиран и новият договор на Ерик Гарсия.

През последните месеци разговорите и отношенията между клуба и Френки де Йонг значително се подобриха, както самият играч обясни на пресконференция по време на турнето. Въпреки това, футболистът е трябвало да прекрати отношенията си с предишния си агент по лични причини, което е забавило подписването. Очаква се новият договор да обвърже играча с клуба до 2028 г., удължавайки настоящия му контракт с две години.

Снимки: Gettyimages