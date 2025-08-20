От Барселона търсят купувач на един от най-перспективните си юноши, за да облекчат финансовата ситуация

Ръководството на Барселона иска да продаде Марк Касадо и вече дори прави постъпки за това, предлагайки го на други отбори чрез посредници, информират местните издания “Мундо Депортиво” и “Спорт”. От “Камп Ноу” оценяват футболиста на 30 милиона евро и именно това е сумата, която се надяват да получат. Два клуба от Премиър лийг в лицето на Уулвърхамптън и Уест Хам са проявили сериозен интерес към него, но самият футболист за момента не е много склонен да напусне.

Касадо направи отлично впечатление през първата половина от кампанията през миналата година, но след нова година загуби своето влияние и мястото си в титулярния състав, където бе предпочитан Френки де Йонг. В момента той е смятан за последна опция в халфовата линия именно след нидерландеца, Педри, Гави, Марк Бернал и Фермин Лопес. Основна причина за желанието за раздяла с играча са продължаващите финансови затруднения на каталунците и нуждата от свежи постъпления, за да бъдат завършени регистрации на играчи в Ла Лига. От нови картотеки се нуждаят Жерар Мартин, Войчех Шчесни и Рууни Барджи.

