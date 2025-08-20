Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. От Барселона търсят купувач на един от най-перспективните си юноши, за да облекчат финансовата ситуация

От Барселона търсят купувач на един от най-перспективните си юноши, за да облекчат финансовата ситуация

  • 20 авг 2025 | 12:40
  • 773
  • 0
От Барселона търсят купувач на един от най-перспективните си юноши, за да облекчат финансовата ситуация

Ръководството на Барселона иска да продаде Марк Касадо и вече дори прави постъпки за това, предлагайки го на други отбори чрез посредници, информират местните издания “Мундо Депортиво” и “Спорт”. От “Камп Ноу” оценяват футболиста на 30 милиона евро и именно това е сумата, която се надяват да получат. Два клуба от Премиър лийг в лицето на Уулвърхамптън и Уест Хам са проявили сериозен интерес към него, но самият футболист за момента не е много склонен да напусне.

Барселона още не знае на кой стадион ще домакинства този сезон
Барселона още не знае на кой стадион ще домакинства този сезон

Касадо направи отлично впечатление през първата половина от кампанията през миналата година, но след нова година загуби своето влияние и мястото си в титулярния състав, където бе предпочитан Френки де Йонг. В момента той е смятан за последна опция в халфовата линия именно след нидерландеца, Педри, Гави, Марк Бернал и Фермин Лопес. Основна причина за желанието за раздяла с играча са продължаващите финансови затруднения на каталунците и нуждата от свежи постъпления, за да бъдат завършени регистрации на играчи в Ла Лига. От нови картотеки се нуждаят Жерар Мартин, Войчех Шчесни и Рууни Барджи.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 8496
  • 0
Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 21759
  • 15
Бразилски вратар счупи рекорд на Питър Шилтън

Бразилски вратар счупи рекорд на Питър Шилтън

  • 20 авг 2025 | 07:16
  • 7488
  • 0
Аморим иска звезда на Реал Мадрид

Аморим иска звезда на Реал Мадрид

  • 20 авг 2025 | 07:01
  • 7326
  • 1
Сьорлот мисли за раздяла с Атлетико Мадрид

Сьорлот мисли за раздяла с Атлетико Мадрид

  • 20 авг 2025 | 06:29
  • 4187
  • 0
Барселона още не знае на кой стадион ще домакинства този сезон

Барселона още не знае на кой стадион ще домакинства този сезон

  • 20 авг 2025 | 05:55
  • 4808
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 10:43
  • 9199
  • 21
Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

  • 20 авг 2025 | 10:11
  • 4813
  • 4
Все още има билети за сектор "А" и сектор "В" за Левски - АЗ Алкмаар

Все още има билети за сектор "А" и сектор "В" за Левски - АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 11:21
  • 6001
  • 10
България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 10926
  • 5
Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 21759
  • 15
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 8496
  • 0