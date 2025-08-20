Барселона още не знае на кой стадион ще домакинства този сезон

Завръщането на първия отбор на Барселона на "Камп Ноу" става все по-сложно, пише "Марка". Клубът все още не е получил необходимите разрешителни за отваряне на съоръжението, а крайните срокове наближават. Идеята беше завръщането да се случи на 14 септември за мача срещу Валенсия, но преди това, на 28 август, клубът трябва да информира УЕФА на кой стадион ще играе мачовете си от основната фаза на Шампионската лига. Всички срещи от тази фаза трябва да се играят на един и същи стадион.

Барселона се надяваше да получи сертификат за завършване на строителните работи миналата седмица, но това не се случи. Този документ е необходим, за да може общината да издаде разрешение за ползване, което ще позволи на феновете да посетят стадиона. Към момента нищо от това не е получено и времето изтича.

В клуба все още се надяват, че в следващите дни ще получат разрешителните, ще информират УЕФА, че ще играят мачовете си на "Камп Ноу" и ще отворят стадиона за мача с Валенсия на 14 септември. Отварянето ще бъде частично – само за трибуната и един от секторите зад вратите, с общ капацитет от 27 000 зрители. Този брой ще се увеличава постепенно с времето, първо до 45 000, а след това до 60 000.

Въпреки това, в клуба са наясно, че общината не може да издаде тези разрешителни, тъй като строителните работи не са напълно завършени. Затова Барселона трябва да обмисли алтернативи. Първата идея е завръщане на "Луис Компанис", което също не е безпроблемно. На 12 септември, два дни преди мача Барселона - Валенсия, на този стадион е планиран концерт. Барселона води постоянни разговори с общината, за да проучи възможността за завръщане на "Монтжуик", ако ремонтът на "Камп Ноу" не е завършен. Завръщането няма да е еднократно, а ще продължи до януари, когато приключват мачовете от груповата фаза на Шампионската лига.

Възниква и друг въпрос – дали клубът иска да използва два стадиона едновременно. Ако на 28 август обявят, че ще играят европейските си мачове на "Луис Компанис", това ще важи до януари, но е възможно "Камп Ноу" да е готов например две седмици след началото на сезона в Ла Лига. В такъв случай мачовете от първенството биха могли да се играят там.

Когато този проблем се обсъждаше преди месеци, в Барселона бяха категорични, че няма да играят на два стадиона едновременно. Сега обаче може да преразгледат позицията си. Новият стадион генерира по-големи приходи от "Монтжуик". Всичко е под въпрос, а след седмица Барселона трябва да информира УЕФА къде ще играе мачовете си.