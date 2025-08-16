Барселона успя да регистрира и Рашфорд

Барселона успя да регистрира навреме за първия мач от сезона новите попълнения Жоан Гарсия и Маркъс Рашфорд. Така Ханзи Флик ще може да ги използва още тази вечер за гостуването на Майорка.

За вратаря, който беше привлечен от Еспаньол, се знаеше още преди два дни, че ще бъде картотекиран, след като каталунците разрешиха спора с Марк Андре тер Стеген, а Ла Лига прие, че германецът минава в графата дългосрочно отсъстващ.

За Рашфорд, който бе привлечен под наем от Манчестър Юнайтед, обаче въпросителната остана до последно. Тази сутрин стана ясно, че англичанинът също е бил официално регистриран. До голяма степен това е станало възможно благодарение на вчерашната сделка със Спортинг (Лисабон), който плати 11 милиона евро за останалите 50% от правата на Тринкао.

И двамата са в групата на Ханзи Флик за днешния сблъсък. Германецът включи и четирима играчи от школата, които имаш шанс да дебютират за първия отбор. Това са Гилермо Фернандес, Дро Фернандес, Жофре Торентс и Тони Фернандес.

Снимки: Imago