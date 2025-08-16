Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона успя да регистрира и Рашфорд

Барселона успя да регистрира и Рашфорд

  • 16 авг 2025 | 13:43
  • 1840
  • 3
Барселона успя да регистрира и Рашфорд

Барселона успя да регистрира навреме за първия мач от сезона новите попълнения Жоан Гарсия и Маркъс Рашфорд. Така Ханзи Флик ще може да ги използва още тази вечер за гостуването на Майорка.

За вратаря, който беше привлечен от Еспаньол, се знаеше още преди два дни, че ще бъде картотекиран, след като каталунците разрешиха спора с Марк Андре тер Стеген, а Ла Лига прие, че германецът минава в графата дългосрочно отсъстващ.

За Рашфорд, който бе привлечен под наем от Манчестър Юнайтед, обаче въпросителната остана до последно. Тази сутрин стана ясно, че англичанинът също е бил официално регистриран. До голяма степен това е станало възможно благодарение на вчерашната сделка със Спортинг (Лисабон), който плати 11 милиона евро за останалите 50% от правата на Тринкао.

Спортинг окончателно откупи Тринкао от Барса
Спортинг окончателно откупи Тринкао от Барса

И двамата са в групата на Ханзи Флик за днешния сблъсък. Германецът включи и четирима играчи от школата, които имаш шанс да дебютират за първия отбор. Това са Гилермо Фернандес, Дро Фернандес, Жофре Торентс и Тони Фернандес.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Започнаха първите два мача от днешната програма на Купата на Германия

Започнаха първите два мача от днешната програма на Купата на Германия

  • 16 авг 2025 | 13:34
  • 535
  • 0
Айнтрахт ще замени Трап с вратаря на Вердер

Айнтрахт ще замени Трап с вратаря на Вердер

  • 16 авг 2025 | 13:27
  • 582
  • 0
Пилотите от MotoGP прогнозираха кой ще спечели титлата в Премиър лийг

Пилотите от MotoGP прогнозираха кой ще спечели титлата в Премиър лийг

  • 16 авг 2025 | 11:37
  • 1300
  • 0
Сезонът в Премиър лийг започна и с расистки скандал на "Анфийлд"

Сезонът в Премиър лийг започна и с расистки скандал на "Анфийлд"

  • 16 авг 2025 | 11:12
  • 6000
  • 3
Бивш халф на Евертън потегля към Саудитска Арабия

Бивш халф на Евертън потегля към Саудитска Арабия

  • 16 авг 2025 | 08:33
  • 2232
  • 0
Фенербахче напира за бивша звезда на Галатасарай

Фенербахче напира за бивша звезда на Галатасарай

  • 16 авг 2025 | 06:42
  • 4507
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

  • 16 авг 2025 | 13:25
  • 5932
  • 13
България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

  • 16 авг 2025 | 13:29
  • 6174
  • 3
Време е за дербито на Варна!

Време е за дербито на Варна!

  • 16 авг 2025 | 07:30
  • 5795
  • 21
България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

  • 16 авг 2025 | 07:00
  • 7814
  • 30
Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

  • 16 авг 2025 | 09:15
  • 4717
  • 4
Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 64426
  • 453