  15 авг 2025
Спортинг окончателно откупи Тринкао от Барса

Шампионът на Португалия Спортинг (Лисабон) откупи изцяло от Барселона нападателя Тринкао. Клубът от "Жозе Алваладе" плати 11 млн. евро за 50% от правата на 26-годишния футболист.

През 2020 година Барса привлече Тринкао от Брага за сумата от 31 млн. евро. Португалецът имаше отделни добри изяви на "Камп Ноу", но като цяло не съумя да се наложи и през лятото на 2022 година отиде под наем в Спортинг срещу 3 млн. евро.

Крилото показа истинските си възможности с екипа на "зелено-белите" и през 2023 година Спортинг придоби 50% от правата му за 7 млн. евро, а днес окончателно привлече португалския национал.

С "лъвовете" Тринкао стана шампион в две поредни години (2024, 2025), а освен това вдигна и Купата на Португалия през 2024 година.

