Спортинг окончателно откупи Тринкао от Барса

Шампионът на Португалия Спортинг (Лисабон) откупи изцяло от Барселона нападателя Тринкао. Клубът от "Жозе Алваладе" плати 11 млн. евро за 50% от правата на 26-годишния футболист.

През 2020 година Барса привлече Тринкао от Брага за сумата от 31 млн. евро. Португалецът имаше отделни добри изяви на "Камп Ноу", но като цяло не съумя да се наложи и през лятото на 2022 година отиде под наем в Спортинг срещу 3 млн. евро.

🚨| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Sporting CP confirm that they have bought remaining 50% of Francisco Trincão's rights by paying €11M to Barcelona. As a result, the player belongs fully to the Portuguese club now and Barça's 50% sell-on clause vanishes. #fcblive 🟢🇵🇹 pic.twitter.com/zp7zW8ynn9 — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 15, 2025

Крилото показа истинските си възможности с екипа на "зелено-белите" и през 2023 година Спортинг придоби 50% от правата му за 7 млн. евро, а днес окончателно привлече португалския национал.

С "лъвовете" Тринкао стана шампион в две поредни години (2024, 2025), а освен това вдигна и Купата на Португалия през 2024 година.