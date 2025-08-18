Предложиха Павар на Барселона

Бранителят на Интер Бенжамен Павар е бил предложен на Барселона, твърди каталунското издание “Спорт”. “Нерадзурите” са готови да се разделят с 29-годишния французин, ако получат за него оферта в размер на около 20 милиона евро. Саудитският Неом СК е отправил щедро предложение към Павар, но той е отказал такъв трансфер, тъй като категоричното му желание е да остане в Европа. Галатасарай също има сериозен интерес.

Според “Спорт” агентът на играча Пини Захави, който представлява и Ханзи Флик, и Роберт Левандовски, е предложил Павар на Барселона. Треньорът на каталунците добре познава французина от престоя им в Байерн. Голям плюс е, че Павар може да играе както в центъра на защитата, така и като краен бранител. Каталунците пък се разделиха с Иниго Мартинес, така че има нужда от нов защитник. Барса обаче в момента не може да си позволи подобен трансфер, който отново би нарушил баланса по отношение на заплатите. След като бяха регистрирани Жоан Гарсия и Маркъс Рашфорд, сега клубът трябва да уреди картотеките и на Войчех Шчесни, Жерард Мартин, Марк Бернал и на Рууни Барджи. След това спортният директор Деко ще направи опита да вземе евентуално млад централен бранител, чиято регистрация би била по-лесно осъществима.

🚨🚨 | Pini Zahavi a offert Benjamin Pavard au FC Barcelone !



(@sport) 🥇 pic.twitter.com/xjmojVEaoE — Barça News (@BarcaNewsFRA) August 18, 2025