  3. Майорка 0:1 Барселона, ранен гол на Рафиня

Майорка 0:1 Барселона, ранен гол на Рафиня

  • 16 авг 2025 | 20:43
  • 4524
  • 10
Майорка 0:1 Барселона, ранен гол на Рафиня

Майорка и Барселона играят при резултат 0:1 в среща от първия кръг на Ла Лига. Рафиня откри резултата още в седмата минута след асистенция на Ламин Ямал.

Барселона стартира мача на висока скорост и доминираше в първите минути. Ямал започна веднага да тормози защитата на съперника. При една от първите атаки той развинти Мохика в наказателното поле, но опитът му да подаде бе пресечен. В седмата минута великолепно центриране на Ямал прати топката между защитата и вратаря, а Рафиня трябваше просто да я насочи към мрежата.

Ханзи Флик е заложил на почти същия състав, който пусна срещу Комо (5:0) за трофея Жоан Гампер. Единствената разлика е Феран Торес, който е титуляр на мястото на Маркъс Рашфорд. Вратарят Жоан Гарсия бе регистриран по-рано днес и ще направи своя дебют. Рашфорд също бе регистриран днес, но започва мача на пейката. Роберт Левандовски пропуска срещата поради контузия.

Новият вратар на Барса Жоан Гарсия напусна за кратко загрявката на тима поради проблем в лявата ръка. След консултация с лекаря на Барса той се завърна на терена.

МАЙОРКА - БАРСЕЛОНА
МАЙОРКА: Роман, Хауме, Райо, Валиент, Мохика, Морланес, Санчес, Торе, Дардер, Асано, Мурики
БАРСЕЛОНА: Жоан Гарсия, Ерик Гарсия, Араухо, Кубарси, Балде, Педри, Де Йонг, Фермин, Рафиня, Ямал, Торес

Снимки: Imago

