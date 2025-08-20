Популярни
В Ла Лига може, но не и в ШЛ: УЕФА отказа да направи изключение за Барселона

  20 авг 2025
От УЕФА са отхвърлили молбата на Барселона да започне кампанията си в Шампионската лига с гостуване. Според TV3 каталунците са се свързали с управляващия орган в средата на юли с искане да избегнат домакинство в първия си европейски сблъсък поради продължаващите ремонтни дейности на „Камп Ноу“. От УЕФА са се обосновали, че подобни искания никога не са били приемани в миналото.

Това означава, че „блаугранас“ ще трябва да изчакат до 28 август, когато ще се тегли жребият за груповата фаза, за да разберат дали късметът е на тяхна страна.

Ако жребият отреди на Барселона гостуване, възпитаниците на Ханзи Флик ще започнат кампанията си на чужд терен между 16 и 18 септември, а европейският им дебют на “Камп Ноу” ще бъде на 30 септември или 1 октомври.

Важната подробност е, че УЕФА задължава клубовете да домакинстват на един и същ стадион през цялата основна фаза - т.е. няма как Барса да започне на един терен, а после да се премести на друг.

Междувременно Ла Лига уважи желанието на шампионите да гостуват в първите три кръга от новия сезон в испанския елит, давайки им време да работят върху “Камп Ноу”.

Процесът по обновяване все още не е завършен, като две от трибуните все още не отговарят на необходимите стандарти за безопасност.

Клубът полага сериозни усилия да отвори отново стадиона в рамките на така наречената „първа фаза“ на строителните работи, което ще им позволи да върнат привържениците възможно най-скоро. Реалността обаче е, че шансовете това да се случи навреме остават малки.

Ако необходимите разрешителни не бъдат получени бързо, първият домакински мач на Барса за сезона в лигата - срещу Валенсия на 14 септември, може да се играе при закрити врата – сценарий, който клубът отчаяно се опитва да избегне.

Барселона навлиза във финална фаза относно завръщането на “Камп Ноу”
