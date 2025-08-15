Жул Кунде подписа нов договор с Барса

Защитникът на Барселона Жул Кунде удължи договора си с клуба. Новият контракт на десния бек е до лятото на 2030 година.

Предишното споразумение на френския национал изтичаше през 2027 година. Двете страни нямаха големи разминавания в хода на преговорите и си стиснаха ръцете.

More years.

Same passion.

Kounde 2030. 💙❤️ pic.twitter.com/DcsOxN30oF — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2025

Роденият в Париж Кунде е юноша на Бордо. Той дебютира за жирондинците през 2017 година, а през 2019-а премина в Севиля. На "Рамон Санчес Писхуан" той спечели Лига Европа през 2020 година.

Кунде е в Барса от 2022 година. За него "лос кулес" платиха 50 млн. евро. Французинът бързо се утвърди като основна фигура и вече има две титли на Испания, една купа и две суперкупи.

Снимки: Gettyimages