Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Рашфорд посочи най-недооценения играч на Барселона

Рашфорд посочи най-недооценения играч на Барселона

  • 19 авг 2025 | 16:35
  • 592
  • 0
Рашфорд посочи най-недооценения играч на Барселона

В интервю за “Спорт” новият нападател на Барселона Маркъс Рашфорд отговори на блиц въпроси за съотборниците си при “блаугранас”, които опознава с всеки изминал ден.

За най-забавен играч в съблекалнята той посочи Гави, а на въпроса дали са му правили шеги като новобранец, отговори: „Не, все още не. Надявам се да не ми правят.“

Според него най-добре облеченият играч в отбора вероятно е Жул Кунде, а най-недооцененият – Френки де Йонг. „Трудно е, всички са много добри. Но заради това, което прави за отбора, мисля, че е Френки“, каза той.

Най-талантливият играч, с когото е играл, е Ламин Ямал, на когото би дал и "Златната топка": „Ламин, Рафиня или Дембеле. И тримата го заслужават, имаха много, много добър сезон.“

На въпроса какво би предпочел – Шампионска лига с Барселона или титла от Световно първенство с Англия, Рашфорд отговори дипломатично: „И двете.“

Защитникът, който му е създавал най-много трудности на терена досега, е Вирджил ван Дайк.

Най-доброто решение в кариерата му? „Да играя футбол.“

На въпроса коя е любимата му дума на испански, Рашфорд отговори кратко: „Отбор.“

Рашфорд обясни и значението на празненството си, при което сочи главата си: „Просто е въпрос на манталитет.“

Интервюто с Маркъс Рашфорд в Барселона
Интервюто с Маркъс Рашфорд в Барселона
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Луукман най-после поднови тренировки, след като Интер се отказа от него

Луукман най-после поднови тренировки, след като Интер се отказа от него

  • 19 авг 2025 | 13:43
  • 1691
  • 0
Ромеро преподписа с Тотнъм дни след поемането на капитанската лента на клуба

Ромеро преподписа с Тотнъм дни след поемането на капитанската лента на клуба

  • 19 авг 2025 | 12:44
  • 897
  • 0
Легендата Гулит защити Ямал: Не може ли понякога човек да се отпусне?

Легендата Гулит защити Ямал: Не може ли понякога човек да се отпусне?

  • 19 авг 2025 | 12:42
  • 1579
  • 3
Интервюто с Маркъс Рашфорд в Барселона

Интервюто с Маркъс Рашфорд в Барселона

  • 19 авг 2025 | 11:50
  • 7830
  • 2
От Нюкасъл разглеждат изненадващи варианти за нов нападател

От Нюкасъл разглеждат изненадващи варианти за нов нападател

  • 19 авг 2025 | 11:34
  • 4211
  • 0
"Ние определяме бъдещето": Барселона показа третия си екип

"Ние определяме бъдещето": Барселона показа третия си екип

  • 19 авг 2025 | 10:50
  • 3177
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 44904
  • 302
Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

  • 19 авг 2025 | 12:33
  • 23016
  • 23
Пускат още 400 билета за сектор "А" мача с Испания

Пускат още 400 билета за сектор "А" мача с Испания

  • 19 авг 2025 | 16:27
  • 904
  • 0
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 12562
  • 19
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 437
  • 0
Левски погаси още 220 000 лева към НАП

Левски погаси още 220 000 лева към НАП

  • 19 авг 2025 | 12:10
  • 12604
  • 39