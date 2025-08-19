Рашфорд посочи най-недооценения играч на Барселона

В интервю за “Спорт” новият нападател на Барселона Маркъс Рашфорд отговори на блиц въпроси за съотборниците си при “блаугранас”, които опознава с всеки изминал ден.

За най-забавен играч в съблекалнята той посочи Гави, а на въпроса дали са му правили шеги като новобранец, отговори: „Не, все още не. Надявам се да не ми правят.“

Според него най-добре облеченият играч в отбора вероятно е Жул Кунде, а най-недооцененият – Френки де Йонг. „Трудно е, всички са много добри. Но заради това, което прави за отбора, мисля, че е Френки“, каза той.

Най-талантливият играч, с когото е играл, е Ламин Ямал, на когото би дал и "Златната топка": „Ламин, Рафиня или Дембеле. И тримата го заслужават, имаха много, много добър сезон.“

На въпроса какво би предпочел – Шампионска лига с Барселона или титла от Световно първенство с Англия, Рашфорд отговори дипломатично: „И двете.“

Защитникът, който му е създавал най-много трудности на терена досега, е Вирджил ван Дайк.

Най-доброто решение в кариерата му? „Да играя футбол.“

На въпроса коя е любимата му дума на испански, Рашфорд отговори кратко: „Отбор.“

Рашфорд обясни и значението на празненството си, при което сочи главата си: „Просто е въпрос на манталитет.“

Интервюто с Маркъс Рашфорд в Барселона