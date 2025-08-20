Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Левандовски поднови тренировки, но едва ли ще е титуляр

Левандовски поднови тренировки, но едва ли ще е титуляр

  • 20 авг 2025 | 17:58
  • 682
  • 0

Роберт Левандовски направи днес (сряда) първа тренировка с основната група на Барселона от две седмици насам, през които лекуваше травма в бедрото. Заради контузията си той пропусна старта на сезона срещу Майорка - 3:0.

Според “Спорт” обаче ветеранът едва ли ще бъде титуляр срещу Леванте в следващия мач на шампионите, който е в събота вечер (22:30 часа). По-вероятно е от първата минута на върха на атаката пак да бъде Феран Торес, който вкара единия от головете за успеха срещу Майорка.

Междувременно участие в днешното занимание не взе Ориол Ромеу. В момента клуба работи по прекратяване на договора му, за да се освободят средства от фонда за заплати, с което пък да бъде регистриран Жерард Мартин.

