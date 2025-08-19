"Ние определяме бъдещето": Барселона показа третия си екип

След традиционния титулярен синьо-червен екип и “Mamba Collection” испаният шампион Барселона представи третия си екип за новия сезон, който сега е вдъхновен от емблематичната серия “Total 90”.

Inspired by the greatness of a winning Barça, we are shaping the future 🧡 pic.twitter.com/OKNaWOJZXw — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2025

Той е в оранжев цвят, подобен на този от сезоните 2009/10 и 2010/11, когато клубът носеше логото на УНИЦЕФ. Дизайнът напомня за Световното клубно първенство през 2009 г., спечелено от Барселона на Гуардиола срещу Естудиантес.

“Когато топката започне да се търкаля, светът спира. Преживели сме моменти, които са ни белязали. Голове, които все още се помнят. Празненства, които продължават цели нощи, и емоции, които все още живеят в нас. Все още отеква викът, все още емоцията е в очите ни и силата ни не спира. Никога. Гледаме напред, запазвайки същата страст, с глад за всичко, което ни предстои да спечелим. Имаме таланта, желанието, погледът ни е напред. Ние определяме бъдещето”, се казва в промотиращото видео на Барселона.

Третият екип вече е в продажба в официалните магазини на Барселона и онлайн.

Екипировката има т.нар. “винтидж” елементи, които ще върнат много от спомените на феновете. Дизайнът е вдъхновен от емблематичната серия „Total 90“ от средата на 2000-те години, подобно на всички трети екипи от серията Elite 25-25 на Nike. Не е случайно, че американската марка е избрала този подход за третите екипи на клубове като Интер, Атлетико Мадрид и Пари Сен Жермен.

Клубът наскоро представи втория си екип, вдъхновен от Коби Брайънт и Лос Анджелис Лейкърс, по време на мача срещу ФК Сеул. Златистият цвят с лилави елементи напомня за един от най-емблематичните отбори в НБА и за наследството на легендарния баскетболист.

Номер 10 на Ламин Ямал генерира рекордни продажби на екипи за Барселона, а сега се очаква същият успех и с третия екип.