От Брайтън окончателно отрязали Ман Юнайтед за Балеба, вече има пет алтернативи

  • 15 авг 2025 | 19:39
  • 654
  • 0
От Манчестър Юнайтед днес са провели официални контакти с представители на Брайтън, за да проучат позицията на “чайките” относно възможността да привлекат Карлос Балеба, информират Фабрицио Романо и “Атлетик”. От “Амекс Стейдиъм” са били категорични, че на този етап не желаят да се разделят с полузащитника и изобщо нямат поставена цена за негов трансфер, тъй като такава възможност не е обмисляна. Повече от седмица “червените дяволи” проучваха възможността да привлекат играча чрез посредници и едва днес са влезли в официална дискусия с колегите си от Брайтън.

И двата източника твърдят, че това ще сложи точка на амбициите на Манчестър Юнайтед към играча и сега те ще се ориентират към алтернативни цели, тъй като Рубен Аморим продължава да настоява за привличането на атлетичен полузащитник. Споменават се няколко различни имена като възможни цели на 20-кратните шампиони.

Амаду Онана от Астън Вила е първата сред тях, смятайки, че не проблемите с финансовия феърплей може да принудят бирмингамци да се разделят с още един от водещите си футболисти след напускането на Джейкъб Рамзи. Друго име в този списък би могло да е това на Каспър Хюлман от Спортинг (Лисабон). Играчът е смятан за почти сигурен напускащ и също така добре познат на Аморим от съвместния им престой при “лисабонските лъвове”. Третата споменавана възможност е тази на Лукас Бергвал. Шведът се представи отлично с екипа на Тотнъм през последната година, но “шпорите” са един от най-трудно преговарящите тимове и би било въпрос на сериозно усилие подобна сделка да бъде завършена. Като една от по-малко вероятните алтернативи вероятно би могла да бъде и Матеуш Фернандеш от Саутхамптън. Играчът се представи добре на фона на много тежкия сезон на “светците”, а отпадането им в Чемпиъншип прави подобна сделка доста по-лесна и вероятно евтина. Последната споменавана алтернатива е Феликс Нмеча. Германецът е сред стабилните футболисти на “жълто-черните” и има опит на най-високо ниво в клубния футбол, но проблемите му с контузии също могат да бъдат отчетени като сериозна въпросителна.

Снимки: Gettyimages

