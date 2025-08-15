Популярни
  2. Рома
  3. Рома се разбра с Ман Юнайтед за Санчо

Рома е постигнал споразумение с Манчестър Юнайтед за привличането на Джейдън Санчо. Трансферът ще бъде на обща стойност 22 милиона евро. Офертата на “вълците” е за първоначален наем със задължителна клауза за откупуване. Сега римляните договарят личните условия на играча, като предложението им е за договор до 2030 г.

Интерес към Санчо имаше от Бешикташ, но играчът няма желание да играе в Турция. Ювентус искаше да го привлече миналото лято, но сега няма да прави опити да го вземе. Миналия сезон Санчо игра под наем в Челси. В договора между Ман Юнайтед и лондончани имаше задължителна клауза за закупуване, но “сините” не я изпълниха, а предпочетоха да платят финансова компенсация.

