Артета: Ако продължаваш да копаеш, ще стигнеш до златото

  • 15 авг 2025 | 17:21
  • 2477
  • 4
Мениджърът на Арсенал Микел Артета вярва, че след три поредни сезона, в които отборът му неизменно завършваше на второ място в крайното класиране на Премиър лийг, през новата кампания лондончани имат сили да направят последната крачка и да стигнат до титлата. "Артилеристите" започват с гостуване на Манчестър Юнайтед, а испанецът заяви, че най-звездните от новите попълнения - Виктор Гьокереш и Мартин Субименди, са готови за мача на "Олд Трафорд".

"Мога само да говоря за това колко сме щастливи, че имаме Виктор Гьокереш. Той ще има огромно влияние в отбора и адаптацията му е наистина, наистина добра и ние сме щастливи, че го имаме. Виктор става все по-добър с всеки изминал ден. Нека видим какво ще ни донесе в неделя. Мартин Субименди се интегрира чудесно в отбора и ние сме наистина доволни от него. Той ще бъде готов за неделя.

Ако продължаваш да копаеш, да копаеш и да копаеш, един ден ще стигнеш до златото. През последните три сезона имаме общо повече точки от всеки друг в лигата и това говори много за нашето постоянство. Сега просто трябва да го направим в рамките на един сезон. Много съм развълнуван и нямам търпение за новата кампания. Имахме наистина продуктивна предсезонна подготовка. Отборът има голяма еволюция и сме готови", заяви Артета.

Испанецът коментира и темата за капитанската лента: "Моето мнение е ясно и е същото като на целия щаб и играчите. Вчера ги помолих да гласуват за капитан и с пълно единодушие всички избраха един и същ човек - Мартин Йодегор".

"Манчестър Юнайтед ще бъде наистина различен отбор през този сезон. Мениджърът ще има повече време с тях, направиха предсезонна подготовка, взеха някои наистина добри попълнения, както и всички други. Мисля, че ще бъдат по-добри от миналата година, но същото важи и за останалите отбори", заяви Артета по адрес на първия съперник за новия сезон.

Снимки: Imago

