  • 15 авг 2025 | 16:57
  • 3002
  • 1
Аморим каза, че Шешко е готов за сблъсъка с Арсенал и посочи целта на Ман Юнайтед за сезона

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим обяви, че Бенямин Шешко е готов физически, но отказа да потвърди със сигурност дали той ще започне в откриващия двубой за “червените дяволи” в Премиър лийг срещу Арсенал в неделя от 18:30 българско време.

“Наистина съм щастлив с привличането на Шешко. Смятам, че той може да играе различни типове футбол и го виждам като нападател на Манчестър Юнайтед за доста години напред. Именно за това платихме толкова много пари, за да нападател, който може да пише своята история в клуба. Нямахме много време да работим заедно, но той е готов физически, което е голям комплимент в тази лига. Готов е да играе, но ще видим дали ще започне,” коментира португалецът.

Бившият наставник на Спортинг (Лисабон) посочи, че той и неговите футболисти искат да гледат на сезона мач за мач, но целта е завръщане в европейските турнири. Манчестър Юнайтед се представи изключително разочароващо за своите фенове през миналата година и в крайна сметка завърши на незавидното 15-о място, което е много под високите стандарти в клуба.

“Искаме да се върнем в Европа, но е трудно да кажа такова нещо, когато съм начело на Манчестър Юнайтед. Ще се борим за това. Ще се подобряваме, но моята цел е да се фокусираме мач за мач,” поясни португалецът.

След това Аморим обясни как вижда бъдещата позиция на своя капитан Бруно Фернандеш, който се очаква да играе в малко по-задни позиции в полузащита, а не така, както е било в предни сезони, когато плеймейкърът се задържаше по-високо по терена. Той също така похвали своите футболисти, заявявайки, че е доволен от качеството, с което разполага. “Червените дяволи” са настойчиво свързвани с трансфер на полузащитник.

“Смятам, че за Бруно е добре да играе на една позиция и това ще му донесе позитиви. Дори миналата година, когато играеше в средата на терена, отново имаше повече удари от позиции около наказателното поле. Искам той да е близо до топката и да играе с нея, това е важно за отбора, но има моменти, когато се нуждаем от него по-близо до вратата. Ще опитаме да подредим най-добрите играчи за всеки един двубой. Доволен съм от отбора, с който разполагам, те наистина работят добре, разполагаме с играчи с различни характеристики,” поясни мениджърът.

Снимки: Gettyimages

