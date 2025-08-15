Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Манчестър Юнайтед срещу Арсенал: Прогнозирайте и може да спечелите чисто нов 65-инчов 4K телевизор!

Манчестър Юнайтед срещу Арсенал: Прогнозирайте и може да спечелите чисто нов 65-инчов 4K телевизор!

  • 15 авг 2025 | 14:43
  • 994
  • 1
Манчестър Юнайтед срещу Арсенал: Прогнозирайте и може да спечелите чисто нов 65-инчов 4K телевизор!

Премиър лийг се завръща и още в първия кръг ни поднася класически сблъсък: Манчестър Юнайтед срещу Арсенал. "Червените дяволи" се надяват на ново начало след разочароващия минал сезон. Лондончани пък се надяват да стигнат до върха, след като последните три години завършиха на второ място. Всички ще гледат дербито – а Вие може да го направите още по-вълнуващо и да спечелите страхотна награда!

Участвайте в нашата безплатна игра с прогнози за мача Манчестър Юнайтед срещу Арсенал и имате шанс да спечелите чисто нов 65-инчов 4K Ultra HD телевизор.

Прогнозирайте изхода от първото дерби за сезона в Премиър лийг и докажете, че сте най-добрият фен!
За целта трябва да познаете правилно 6 аспекта от срещата.

Регистрирайте се в нашата платформа и изпратете своите прогнози. Играта е напълно безплатна и отнема само няколко минути.

Не спирайте дотук – нашата платформа предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до изключителни спортни сувенири, всяка игра е шанс за голяма печалба.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

От РБ Лайпциг официално взеха нападател на Мъри Стоилов за заместник на Шешко

От РБ Лайпциг официално взеха нападател на Мъри Стоилов за заместник на Шешко

  • 15 авг 2025 | 13:48
  • 2303
  • 0
Челси подписва нов договор с Кукурея

Челси подписва нов договор с Кукурея

  • 15 авг 2025 | 13:05
  • 1513
  • 2
Мареска: Трябва ни централен защитник

Мареска: Трябва ни централен защитник

  • 15 авг 2025 | 12:55
  • 1285
  • 1
Компани: Можеш да кажеш, че Суперкупата не е важна само ако не си я печелил

Компани: Можеш да кажеш, че Суперкупата не е важна само ако не си я печелил

  • 15 авг 2025 | 12:43
  • 1132
  • 2
Мениджърът на Брайтън очаква трансферната цел на Ман Юнайтед да остане

Мениджърът на Брайтън очаква трансферната цел на Ман Юнайтед да остане

  • 15 авг 2025 | 12:03
  • 3229
  • 1
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Манчестър Юнайтед - Арсенал

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Манчестър Юнайтед - Арсенал

  • 15 авг 2025 | 11:48
  • 4100
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА представи португалския халф

Официално: ЦСКА представи португалския халф

  • 15 авг 2025 | 15:17
  • 2047
  • 0
Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 17884
  • 26
Боримиров: Очаквам да напълним "Васил Левски"

Боримиров: Очаквам да напълним "Васил Левски"

  • 15 авг 2025 | 13:14
  • 9104
  • 29
Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

  • 15 авг 2025 | 15:13
  • 455
  • 0
Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

  • 15 авг 2025 | 14:10
  • 7256
  • 6
Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

  • 15 авг 2025 | 07:37
  • 12766
  • 10