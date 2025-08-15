Мениджърът на Брайтън очаква трансферната цел на Ман Юнайтед да остане

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер вярва, че Карлос Белеба ще остане в клуба. Манчестър Юнайтед има сериозен интерес към халфа, но “чайките” нямат желание да го продават и са му сложили трансферна цена от над 100 милиона лири.
Попитан дали Балеба ще остане в Брайтън, Хюрцелер заяви: “Много, много съм уверен. Това е просто моето усещане. Не виждам някаква промяна в него, промени си само косата. Като цяло, той е в добро състояние, наслаждава се на това да е играч на Брайтън. Много е благодарен за процеса и развитието си миналия сезон”.
Снимки: Gettyimages