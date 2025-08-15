ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Манчестър Юнайтед - Арсенал

Футболинките на Sportal.bg отново са в разгорещен спор и страстите кипят! Висшата лига се завръща с поредна доза емоции, а този път спорът им е за сблъсъка между Манчестър Юнайтед и Арсенал. Дали „артилеристите“ ще докажат, че са в добра форма и ще си тръгнат с ценни три точки, или „червените дяволи“ ще се мобилизират и ще ги приземят с неочакван и болезнен удар? Деси и Анжи, както винаги, имат напълно противоположни мнения и защитават емблемите на тениските си с хъс и усмивка.

