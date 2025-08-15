ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Манчестър Юнайтед - Арсенал

Популярни
  15 авг 2025
  • 857
  • 0
Футболинките на Sportal.bg отново са в разгорещен спор и страстите кипят! Висшата лига се завръща с поредна доза емоции, а този път спорът им е за сблъсъка между Манчестър Юнайтед и Арсенал. Дали „артилеристите“ ще докажат, че са в добра форма и ще си тръгнат с ценни три точки, или „червените дяволи“ ще се мобилизират и ще ги приземят с неочакван и болезнен удар? Деси и Анжи, както винаги, имат напълно противоположни мнения и защитават емблемите на тениските си с хъс и усмивка.

Вижте какво мислят и се включете в разговора в социалните мрежи на Sportal.bg – там дебатът е в разгара си!

