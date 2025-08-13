От Брайтън коментираха темата с Балеба и Манчестър Юнайтед

Популярни
  • 13 авг 2025 | 10:52
  • 2121
  • 1
Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер направи противоречиво изказване по отношение на бъдещето на Карлос Балеба. Полузащитникът е един от най-конвертируемите футболист на “чайките”, а в последната седмица е все по-настойчиво свързван с трансфер в Манчестър Юнайтед. От “Амекс Стейдиъм” нямат желание да се разделят с камерунеца, но в същото време самият Хюрцелер потвърди, че клубът има определен модел на работа и би могъл да се справи с подобна загуба.

“Ние като клуб винаги намираме решения и съм сигурен, че и в бъдеще ще продължим да ги намираме. Това е нашият модел и трябва да го приемем. Мисля, че доказахме, че не продаваме важните си футболисти. Имахме оферти и за други играчи като Кауро Митома, както и други, но доказахме, че не всеки е за продан,” заяви Хюрцелер.

Снимки: Gettyimages

