Манчестър Юнайтед дава 80 милиона за талант на Барселона?

  • 15 авг 2025 | 08:05
  • 3701
  • 0
Полузащитникът на Барселона Фермин Лопес може да продължи кариерата си в Англия, съобщава изданието Fichajes.

Според източника, Манчестър Юнайтед е предложил 80 милиона евро за 22-годишния испанец. Английският клуб търси заместник на Каземиро в халфовата линия.

Лопес, продукт на школата на каталунския клуб, има договор с Барса до 2029 г.

През сезон 2024/25 Лопес игра в 46 мача във всички турнири, отбеляза 8 гола и направи 10 асистенции.

