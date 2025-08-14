Популярни
Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

  14 авг 2025
Крилото на Левски Радослав Кирилов говори след победата с 2:0 над Сабах в реванша от Лига на конференциите. Атакуващият футболист заби първото попадение в сблъсъка.

"Щастлив съм, защото прескочихме този кръг. В двата мача играхме по-добре от противника. Днес изиграхме изключителен мач. Вървим в правилната посока, но не трябва да спираме, защото този отбор има накъде още да се развива.

Един от ключовите моменти за този отбор да се развива е, че тук няма сърдити и всеки дава всичко от себе си. Трябва да продължаваме по този начин.

Сега имаме мач от първенството с Ботев (Враца), а след това ще мислим за следващия съперник в Европа. Първенството е цел за нас, защото с този отбор и колектив, можем да се борим за титлата", заяви Кирилов.

Снимки: Startphoto

