Стадион до ладите и скарите

Стадионът „Alinja Stadium“, където днес ще се играе втората среща от европейската битка на Левски със Сабах се намира в един от крайните квартали на Баку. До прословутото солено езеро и до сгради, които нямат абсолютно нищо общо с дубайският лукс на крайбрежния булевард. Съоръжението е далеч от високите стандарти, но пък притежава всичко необходимо, което би трябвало да има всеки български футболен стадион. Покрити трибуни за 8 500 зрители, ложи за всеки джоб, голямо електронно табло и добър терен. Да, странна е системата за поливане с големи пожарникарски пособия, ала те вършат работа и очевидно не е проблем.

В квартала често ще видите съветски автомобили, а пред много от сервизите и дюкяните има скари, на които вечер се върти вкусен кебап.