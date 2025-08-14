Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Сабах 0:0 Левски, големият "син" герой от първия мач е титуляр

Сабах 0:0 Левски, големият "син" герой от първия мач е титуляр

  • 14 авг 2025 | 18:59

  • 14 авг 2025 | 18:59
  • 23975
  • 46
Сабах 0:0 Левски, големият "син" герой от първия мач е титуляр
Слушай на живо: Сабах - Левски

Сабах и Левски играят при 0:0 в среща реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите.

Първият двубой преди седмица завърши 1:0 в полза на "сините".

Наставникът на българския гранд Хулио Веласкес направи само една промяна в сравнение с 11-те, които пусна в София. Борислав Рупанов, който се превърна в герой срещу "азерите" на "Герена", реализирайки победното попадение в 98-ата минута, започна вместо контузения Сангаре.

В състава не е опитният Георги Костадинов. Халфът не взе участие и в битката преди седмица.

Бившият треньор на Лудогорец и настоящ на Сабах Витаутас Дамбраускас заложи на същите 11, които започнаха и в София.

Първото опасно положение отиде в актива на българския отбор. Кирилов получи извеждащ пас отляво, стигна до аутлинията и намери Рупанов. Първият удар на тарана не се получи, но последва втори от 7-8 метра под ъгъл, който излезе в аут.

Сабах отговори с шут извън наказателното поле на Дашдамиров в 11-ата минута, който излезе доста над напречната греда.

САБАХ - ЛЕВСКИ 0:0

САБАХ: 92. Покатилов, 5. Дашдамиров, 3. Солвет, 40. Ногейра, 80. Зедадка, 13. Лепиница, 22. Улд Халед, 7. Летич, 70. Секидика, 18. Шафранко, 20. Микелс

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 21. Алдаир, 50. Димитров, 4. Макун, 3. Майкон, 10. Митков, 18. Търдин, 17. Бала, 88. Петков, 99. Кирилов, 77. Рупанов

