5600 зрители на "Alinja Stadium" за Сабах - Левски

Слушай на живо: Сабах - Левски

Домакините на мача Сабах - Левски от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите съобщиха, че часове преди началото на двубоя са продадени близо 5600 билета. Съоръжението е за 8500, което означава, че няма да бъде изпълнено до краен предел.

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Очакванията са на стадиона да има около 200 българи. По данни на полицията може би ще има 300 наши сънародници, ала те едва ли ще бъдат толкова. Вчера с отбора пристигна група фенове от около 50 човека, днес други дойдоха с полет от Истанбул. Има и запалянковци, които тръгнаха към Баку преди няколко дни с автомобили.

По-рано през деня можеше да бъдат видени фенове със сини фланелки в стария град Ичери-Шехер, но основната група ще се събере на стадиона. Всички ще тръгнат доста по-рано заради огромните задръствания в часовете около мача.

Цената на билета е 2 азербайджански маната - два лева. Българските фенове ще бъдат настанени в блок 21.