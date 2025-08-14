Популярни
5600 зрители на "Alinja Stadium" за Сабах - Левски

  • 14 авг 2025 | 15:52
  • 219
  • 0
Сабах - Левски

Домакините на мача Сабах - Левски от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите съобщиха, че часове преди началото на двубоя са продадени близо 5600 билета. Съоръжението е за 8500, което означава, че няма да бъде изпълнено до краен предел.

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас
Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Очакванията са на стадиона да има около 200 българи. По данни на полицията може би ще има 300 наши сънародници, ала те едва ли ще бъдат толкова. Вчера с отбора пристигна група фенове от около 50 човека, днес други дойдоха с полет от Истанбул. Има и запалянковци, които тръгнаха към Баку преди няколко дни с автомобили.

По-рано през деня можеше да бъдат видени фенове със сини фланелки в стария град Ичери-Шехер, но основната група ще се събере на стадиона. Всички ще тръгнат доста по-рано заради огромните задръствания в часовете около мача.

Цената на билета е 2 азербайджански маната - два лева. Българските фенове ще бъдат настанени в блок 21.

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 15383
  • 109
Георги Костадинов попадна в групата на Левски за реванша със Сабах

  • 14 авг 2025 | 13:06
  • 4370
  • 1
Проблеми в Балкан

  • 14 авг 2025 | 12:53
  • 685
  • 0
Филипов взе отношение по темата с Лумбард Делова

  • 14 авг 2025 | 11:21
  • 11999
  • 38
Илиян Станчев: Невен Венков вече е старши треньор на Черноломец, благодарности за Илиян Памуков

  • 14 авг 2025 | 10:19
  • 1587
  • 0
ЦСКА с Кошмара в Кърджали

  • 14 авг 2025 | 09:08
  • 15357
  • 26
След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 28443
  • 42
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 15383
  • 109
Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

  • 14 авг 2025 | 15:20
  • 6930
  • 4
Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

  • 14 авг 2025 | 06:45
  • 21989
  • 192
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 4655
  • 11
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:15
  • 12704
  • 19