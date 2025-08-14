Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Левски гостува на Сабах в среща реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Сблъсъкът на стадион "Банк Република Арена" е от 19:00 часа и ще бъде ръководен от украинеца Микола Балакин.

"Сините" имат крехък аванс, след като спечелиха първия мач на "Герена" с гол на Борислав Рупанов в осмата минута на добавеното време. Днес футболистите на Хулио Веласкес трябва да довършат започнатото, въпреки че няма да бъде никак лесно, и да продължат към плейофите на третия по сила европейски клубен турнир.

Българският отбор се озова в тази надпревара, след като отпадна от Лига Европа. Левски има само една загуба през този сезон, която дойде от Брага (0:1) след продължения и именно тя изпрати тима в ЛК. Преди това столичани направиха 0:0 с португалците в София, а в първия предварителен кръг на ЛЕ елиминираха Апоел (Беер Шева) след нулево равенство у нас и победа с дузпи като гости.

В efbet Лига 26-кратните шампиони остават безпогрешни, записвайки четири успеха в първите си четири двубоя. В тях момчетата на Веласкес вкараха 11 гола и допуснаха два.

Азерите стигнаха дотук, след като се справиха с Петрокуб с общ резултат 6:1. Отборът на Валдас Дамбраускас също беше част от Лига Европа, но там беше отстранен от Целье още на старта. Сабах играе много силно като домакин, така че ще направи всичко възможно да стигне до обрат и да зарадва своите привърженици.



В лагера на "бухалите" няма сериозни кадрови проблеми и всички играчи ще бъдат на разположение на своя треньор.

При "сините" големият проблем е свързан с отсъствието на Мустафа Сангаре и Георги Костадинов, които все още не са напълно възстановени от мускулните си травми. Карл Фабиен също имаше леки оплаквания в последните дни и участието му в мача остава под въпрос.

САБАХ - ЛЕВСКИ

НАЧАЛО: 19:00 часа

СЪДИЯ: Микола Балакин

СТАДИОН: "Банк Република Арена", Баку