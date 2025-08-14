Георги Костадинов попадна в групата на Левски за реванша със Сабах

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 23 футболисти за днешния реванш срещу Сабах от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят на "Банк Република Арена" е от 19:00 часа и ще бъде ръководен от украинеца Микола Балакин.

Сред избраниците на испанския наставник е опитният полузащитник Георги Костадинов, който вчера не тренира наравно със своите съотборници, тъй като все още е измъчван от мускулен проблем. Място в разширения състав намери и 17-годишният Стивън Стоянчов, който само преди два дни подписа професионален договор с клуба. Както е известно, Мустафа Сангаре пропуска срещата заради травма.

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Майкон, Карлос Охене, Георги Костадинов, Асен Митков, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Рилдо Фильо, Карл Фабиен, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Стивън Стоянчов.