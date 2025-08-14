Популярни
»

Гледай на живо

ЦСКА представя Бойко Величков
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Георги Костадинов попадна в групата на Левски за реванша със Сабах

Георги Костадинов попадна в групата на Левски за реванша със Сабах

  • 14 авг 2025 | 13:06
  • 2807
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Сабах - Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 23 футболисти за днешния реванш срещу Сабах от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят на "Банк Република Арена" е от 19:00 часа и ще бъде ръководен от украинеца Микола Балакин.

Сред избраниците на испанския наставник е опитният полузащитник Георги Костадинов, който вчера не тренира наравно със своите съотборници, тъй като все още е измъчван от мускулен проблем. Място в разширения състав намери и 17-годишният Стивън Стоянчов, който само преди два дни подписа професионален договор с клуба. Както е известно, Мустафа Сангаре пропуска срещата заради травма.

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас
Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Майкон, Карлос Охене, Георги Костадинов, Асен Митков, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Рилдо Фильо, Карл Фабиен, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Стивън Стоянчов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 14:00
  • 5365
  • 30
Проблеми в Балкан

Проблеми в Балкан

  • 14 авг 2025 | 12:53
  • 485
  • 0
Филипов взе отношение по темата с Лумбард Делова

Филипов взе отношение по темата с Лумбард Делова

  • 14 авг 2025 | 11:21
  • 9485
  • 35
Илиян Станчев: Невен Венков вече е старши треньор на Черноломец, благодарности за Илиян Памуков

Илиян Станчев: Невен Венков вече е старши треньор на Черноломец, благодарности за Илиян Памуков

  • 14 авг 2025 | 10:19
  • 1012
  • 0
ЦСКА с Кошмара в Кърджали

ЦСКА с Кошмара в Кърджали

  • 14 авг 2025 | 09:08
  • 14464
  • 23
Мадански: В ЦСКА всичко вече е закъсняло

Мадански: В ЦСКА всичко вече е закъсняло

  • 14 авг 2025 | 09:01
  • 5648
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 6356
  • 4
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 14:00
  • 5365
  • 30
Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

  • 14 авг 2025 | 06:45
  • 18313
  • 174
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 3032
  • 7
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:15
  • 11325
  • 17
Напрегнати битки в Лига Европа

Напрегнати битки в Лига Европа

  • 14 авг 2025 | 07:42
  • 7329
  • 0