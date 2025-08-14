Нов проблем за България преди важния мач с Австрия

Съставът на българския национален отбор за мъже претърпя рокада за остатъка от предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година.

Лъчезар Тошков сменя Стоименов в националния отбор

Под въпрос за оставащите два мача от пресявките е Александър Стоименов, информира БФББаскетбол. Новото попълнение на Войводина е с изкълчен глезен. Травмата на крилото е получена по време на тренировка. Той е преминал ядрено-магнитен резонанс, като неговото състояние не е тревожно, но селекционерът Росен Барчовски обяви, че участието на играча в срещите с Австрия и Нидерландия е съмнително.

Припомняме, че от състава на българите вече отпаднаха Брандън Йънг, който се контузи в двубоя с нидерландците преди дни, докато Йордан Минчев взе участие само в първите два мача заради договорка с Кемниц.

„Трикольорите“ приемат Австрия на 16 август (събота) в третия си мач от квалификациите, като до момента имат на сметката си две загуби и заемат последното трето място в своята група. Срещата от петия кръг ще стартира от 18:00 часа в „Арена Ботевград“. „Лъвовете“ трябва да спечелят с 12 или повече точки, за да съхранят шансове за място в същинските пресявки.

Снимки: Sportal.bg