  Балкан надъха феновете преди мача на България с Австрия

  • 12 авг 2025 | 14:47
На 16 август 2025 г. “Арена Ботевград” отново ще бъде сцена на баскетбола. Националният отбор на България посреща Австрия в изключително важен мач от предварителните квалификации за Световното първенство, който може да се окаже решаващ за класирането ни в следващата фаза. И ако има място, където нашите „лъвове“ могат да разгърнат целия си потенциал, това е именно тук – в града, където и въздухът мирише на баскетбол, пишат от Балкан на официалния си сайт в опит да мотивират допълнително феновете преди важния сблъсък.

"Ботевградската публика вече многократно е доказала, че може да бъде шестият играч на терена. Точно тук националите постигнаха паметни победи над световни сили като Франция и Германия, както и над силни европейски съперници като Латвия, Швеция и Чехия. Всяка от тези битки бе спечелена не само с умения и стратегия, но и с мощната подкрепа от трибуните, която превръща “Арена Ботевград” в истинска крепост.

Сега пред нашите момчета стои ново предизвикателство – да победят Австрия и, защо не, да го направят с нужната точкова разлика. Вярваме в техния талант, в борбения им дух и в способността им да оставят сърцето си на паркета", отбелязват още от ботевградския клуб.

До последно ще очакваме и добри новини около Александър Везенков. Дори ако обстоятелствата не му позволят да играе, неговото присъствие на първия ред, аплодисментите и подкрепата му ще бъдат допълнителна искра, която да даде още сили на отбора.

Пред Sportal.bg! Алекс Николов със специално послание към баскетболните национали

Билетите за двубоя вече са в продажба онлайн, а интересът е голям. Организаторите подготвят допълнителни места, за да могат всички желаещи да бъдат част от тази специална вечер. Очаква се пълна зала, която с бурните си аплодисменти и скандирания да вдъхне крила на българските национали.

На 16 август всички пътища водят към Ботевград. Нека заедно напишем още една славна страница в историята на българския баскетбол!", допълват от Балкан.

Снимки: Борислав Трошев

Кристиян Желев остава в Берое

Лаури Марканен изригна с 31 точки, Финландия помете Белгия за втори път

Братът на Еван Мобли сменя НБА с Европа

Звезда от НБА: Всеки има свой порок, моят са жените

Две години без великия Атанас Голомеев

Шампионите започнаха подготовка за новия сезон

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Левски подписа договор с младок

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

