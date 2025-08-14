Австрия победи Нидерландия в нашата предквалификационна група

Баскетболният тим на Австрия победи Нидерландия с 83:70 (19:10, 20:21, 30:17, 14:22) в предквалификационния цикъл за Световно първенство. В същата група е и отборът на България, който обаче до момента допусна загуби както от Австрия при гостуваето си, така и от Нидерландия в Самоков.

В групата водят тимовете на Австрия и Нидерландия, които имат по две победи. Българският тим ще бъде домакин на Австрия в събота, а на 20 август приключва този мини цикъл с гостуване на Нидерландия.

Най-резултатен в мача днес бе Малави Леонс от Нидерландия, който завърши срещата с 15 точки и спечели 8 борби. Силвен Ландесберг реализира 14 точки за Австрия, а Якоб Пьотъл добави 12 за успеха на домакините.