Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Очаквайте на живо: България - Нидерландия

Очаквайте на живо: България - Нидерландия

  • 9 авг 2025 | 17:08
  • 2288
  • 1
Очаквайте на живо: България - Нидерландия

България приема Нидерландия в “Арена СамЕлион” в Самоков от 18:00 часа във втория си мач от Група “С” на предварителните квалификации за Световното първенство в Катар. Играчите на Росен Барчовски ще търсят задължителна победа над “лалетата” след разочароващото си поражение от Австрия като гост преди броени дни.

Българският тим отново ще бъде без суперзвездата на Олимпиакос Александър Везенков, който се възстановява от травма в глезена. Извън строя срещу “лалетата” е и американският център Дейвид Кравиш, който също лекува контузия. Гардът на Цървена звезда Коди Милър-Макинтайър също не е в състава.

Нидерландия започна успешно участието си в предквалификациите, побеждавайки драматично с точка разлика у дома в първия си мач Австрия - 65:64. Тристан Енаруна и Маливай Леонс бяха най-резултатни за “оранжевите”, съответно с 11 и 10 точки.

Ние пък трябва да се надяваме, че българските национали са забравили загубата от Австрия със 76:88. Борислав Младенов вкара 25 точки, като записа още 7 борби и 4 асистенции, Димитър Димитров реализира 15 точки, а Брандън Йънг отбеляза 11 срещу Якуб Пьолтъл и компания.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Останаха ограничен брой билети за България - Нидерландия

Останаха ограничен брой билети за България - Нидерландия

  • 9 авг 2025 | 10:23
  • 3095
  • 0
Везенков ще застане до "лъвовете" в Самоков

Везенков ще застане до "лъвовете" в Самоков

  • 9 авг 2025 | 09:57
  • 8985
  • 8
Нидерландия застава на пътя на България

Нидерландия застава на пътя на България

  • 9 авг 2025 | 07:00
  • 9418
  • 0
Националите до 16 години бяха разгромени от Белгия

Националите до 16 години бяха разгромени от Белгия

  • 8 авг 2025 | 21:47
  • 1246
  • 0
Мирослав Васов остава в Рилски спортист

Мирослав Васов остава в Рилски спортист

  • 8 авг 2025 | 21:13
  • 2434
  • 0
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 18901
  • 43
Виж всички

Водещи Новини

Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

  • 9 авг 2025 | 16:32
  • 15378
  • 17
ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

  • 9 авг 2025 | 15:48
  • 17044
  • 72
Днес ще се изиграят три мача от кръга във Втора лига

Днес ще се изиграят три мача от кръга във Втора лига

  • 9 авг 2025 | 10:45
  • 6323
  • 1
Падна първата треньорска глава в efbet Лига

Падна първата треньорска глава в efbet Лига

  • 9 авг 2025 | 14:50
  • 31170
  • 33
Лудогорец предложил 3 млн. евро за таран, преговорите продължават

Лудогорец предложил 3 млн. евро за таран, преговорите продължават

  • 9 авг 2025 | 15:29
  • 13155
  • 5