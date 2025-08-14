Лъчезар Тошков сменя Стоименов в националния отбор

На мястото на контузения Александър Стоименов, в състава на България за последните две срещи от предварителните световни квалификации бе повикан Лъчезар Тошков, обявиха от БФБаскетбол. Гардът на Миньор 2015 попадна в разширения състав на българите за квалификациите и взе участие в подготвителния лагер, но впоследствие бе освободен, защото имаше здравословни проблеми. Тошков се присъедини отново към редиците на националите в днешния ден.

Стоименов почти сигурно няма да може да вземе участие в двубоите с Австрия (16 август) и Нидерландия (20 август) заради изкълчен глезен.

Снимки: Sportal.bg