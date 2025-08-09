Брандън Йънг вероятно аут до края на квалификациите

Брандън Йънг вероятно отпада от сметките до края на предварителните световни квалификации заради контузия в бедрото. Това обясни треньорът на националния отбор по баскетбол Росен Барчовски пред Sportal.bg. Новината е тежка, защото идва в допълнение на отпадането на Йордан Минчев за мача с Австрия на 16 август, тъй като той ще има тогава ангажименти с клубния си отбор.

Брандън Йънг получи разтежение на бедрото през първата част на мача на националите срещу Нидерландия, който загубихме със 71:80.