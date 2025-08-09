Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. На живо от Самоков: Следете всичко най-интересно със Sportal.bg

На живо от Самоков: Следете всичко най-интересно със Sportal.bg

  • 9 авг 2025 | 16:40
  • 1299
  • 0

Отборите на България и Нидерландия вече загравят в зала "Арена СамЕлион" в Самоков за започващия след малко повече от час двубой помежду си от предварителните световни квалификации. Нашите преследват задължителна победа срещу "лалетата" след разочароващата си загуба от Австрия като гост. Нидерландците пък пречупиха австрийците у дома в първата си среща.

Sportal.bg ще ви запознае с всичко най-интересно, свързано с двубоя в Самоков.

Междувременно, националите Деян Карамфилов и Андрей Иванов са в залата, за да подкрепят съотборниците си от представителния ни тим. Гардът Карамфилов се възстановява от операция на менискуса, докато центърът Иванов е аут заради скъсани връзки на коляното.

В залата пристигнаха и легендата Георги Младенов, който е придружен от съпругата си Нина и сестрата на националния ни гард Борислав Младенов - Гергана.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Останаха ограничен брой билети за България - Нидерландия

Останаха ограничен брой билети за България - Нидерландия

  • 9 авг 2025 | 10:23
  • 3095
  • 0
Везенков ще застане до "лъвовете" в Самоков

Везенков ще застане до "лъвовете" в Самоков

  • 9 авг 2025 | 09:57
  • 8985
  • 8
Нидерландия застава на пътя на България

Нидерландия застава на пътя на България

  • 9 авг 2025 | 07:00
  • 9418
  • 0
Националите до 16 години бяха разгромени от Белгия

Националите до 16 години бяха разгромени от Белгия

  • 8 авг 2025 | 21:47
  • 1246
  • 0
Мирослав Васов остава в Рилски спортист

Мирослав Васов остава в Рилски спортист

  • 8 авг 2025 | 21:13
  • 2434
  • 0
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 18900
  • 43
Виж всички

Водещи Новини

Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

  • 9 авг 2025 | 16:32
  • 15343
  • 17
ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

  • 9 авг 2025 | 15:48
  • 17008
  • 70
Очаквайте на живо: България - Нидерландия

Очаквайте на живо: България - Нидерландия

  • 9 авг 2025 | 17:08
  • 2282
  • 1
Днес ще се изиграят три мача от кръга във Втора лига

Днес ще се изиграят три мача от кръга във Втора лига

  • 9 авг 2025 | 10:45
  • 6317
  • 1
Падна първата треньорска глава в efbet Лига

Падна първата треньорска глава в efbet Лига

  • 9 авг 2025 | 14:50
  • 31147
  • 33
Лудогорец предложил 3 млн. евро за таран, преговорите продължават

Лудогорец предложил 3 млн. евро за таран, преговорите продължават

  • 9 авг 2025 | 15:29
  • 13144
  • 5