На живо от Самоков: Следете всичко най-интересно със Sportal.bg

Отборите на България и Нидерландия вече загравят в зала "Арена СамЕлион" в Самоков за започващия след малко повече от час двубой помежду си от предварителните световни квалификации. Нашите преследват задължителна победа срещу "лалетата" след разочароващата си загуба от Австрия като гост. Нидерландците пък пречупиха австрийците у дома в първата си среща.

Междувременно, националите Деян Карамфилов и Андрей Иванов са в залата, за да подкрепят съотборниците си от представителния ни тим. Гардът Карамфилов се възстановява от операция на менискуса, докато центърът Иванов е аут заради скъсани връзки на коляното.

В залата пристигнаха и легендата Георги Младенов, който е придружен от съпругата си Нина и сестрата на националния ни гард Борислав Младенов - Гергана.

Снимки: Sportal.bg