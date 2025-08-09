Барчовски: Има едно генерално нещо, което се казва разлика в класите

Селекционерът на националния ни отбор Росен Барчовски коментира поражението със 70:81 от Нидерландия в Самоков в мач от предварителните световни квалификации. Нашите загубиха и гостуването си на Австрия преди три дни, което прави задачата на българския тим изключително трудна.

"Ако може да се каже нещо хубаво, това е желанието, което отборът показа, стремежа да се бият до края, защото в Австрия това го нямаше, поне в дълго време от мача. Днес не може никой да се оплаче, че поне не сме опитали. Има и други позитивни неща и с тях ще започна. Много добро включване на Александър Стоименов и Иван Алипиев, със сериозен принос.

Защо загубихме мача? Има едно генерално нещо, което се казва разлика в класите. Когато има такава, става много трудно да се коменсира с каквото и да е. В този момент нидерландският отбор е с по-добра класа от нашия.

Вече сме говорили кои ни липсват, но загубихме и Брандън Йънг, който е основна фигура. Наложи се да ползваме на тази позиция много дълго време Косьо Тошков, Боби Младенов и Сашо Стоименов, на които това не им е типична позиция. Трудно се играе без принос на централен нападател. Техният №3 (Давид Н'Гесан - б.р.) ни вкара 24 точки под коша без стрелба. Ние имаме много малък принос от нашите центрове.

Брандън получи разтежение на бедрото, опитахме да го върнем. Той се опита на полувремето да влезе в игра, но не можеше. Най-вероятно няма да може да играе до края на квалификациите.

Трябва да отбележа и още нещо. В такъв важен и оспорван мач ние изпускаме 13 наказателни удара. Всяка една точка е важна и всеки пропуск пречеше да намалим разликата и им помагаше на тях да я увеличат.

Техният процент за стрелба е трагичен - 32.4%, но долу бяха много силни. Те са високи, атлетични, скачат и се борят. 22 точки сме получили от втори шанс. Те печелят борбата и я добавят или я забиват. Ние също хванахме 14 борби в нападение, само че вадим топката навън и правим ново нападение.

Ситуацията в групата я виждам така, както съм я виждал много пъти - опрени до стената да успяваме. Сега изглежда много трудно, но няма да се откажем. Докато дишам, ще се боря.

Не ме питайте вече за Везенков, питайте го него. Аз искам той да играе, знам, че и той го иска, но му пречи контузията. Ако стане чудо да се оправи и да потренира пет дена, ще сме различен отбор, това се вижда с просто око.

Благодаря на феновете днес. Ако ние бяхме повели, сигурно щеше да е друга обстановката. Феновете в Ботевград неведнъж са го правили, ние имаме нужда от подкрепа особено сега, особено в тежки моменти - да се създаде тежка атмосфера за противника. Днес залата бе пълна, но тази театрална атмосфера не ни помага", сподели Барчовски пред медиите, сред които бе и Sportal.bg.

Снимки: Борислав Трошев