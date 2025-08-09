Популярни
  Везенков: Живеем в държава, в която всеки коментира и пише

  9 авг 2025
Александър Везенков заяви, че само с критики към българския баскетбол няма как да има прогрес. Най-добрият баскетболист в Европа сподели, че критиките са част от играта, но е по-важно обединението за взаимна работа със стремеж към прогрес.

“Това е трета контузия на същия глезен за година и половина. Трудно ми е да гледам отстрани, но момчетата ще дадат всичко от себе си за победата. Със сигурност е задължителна победата. Ние трябва да сме реалисти, те са много по-добре физически. През цялото време на транзиция те играят по-добре, а ние не сме свикнали да играем така.

Натоварвам глезена малко по по малко. Не знам как ще реагира, но се надявам скоро да съм в игра. Г-н Георгиев прави нещо страхотно за българския спорт, дано залата да се пълни.

Живеем в държава, в която всеки коментира и пише. Който не играл баскетбол, не знае какво е да си контузен и да играе в тези мачове. Нека после правим равносметка, ясно е, че изоставаме от европейските страни. Но само с критика става. Ако паднем, знаем какво ще се случи, защото на Балканите е така. Аз съм тук да помагам, дори когато съм контузен.

Готов съм за всякаква критика. През февруари месец имах температура 43 градуса, а беше най-важният момент в Евролигата. Аз играя в страна, където критиката е водеща. Защо изоставаме от страни, които преди 10 години не ги броихме за живи… Ясно е, че отиваме надолу, но трябва да видим защо и да помогнем на децата. Баскетболът е много труден спорт и трябва да помогнем да има бъдеще”, каза Везенков.

