Стоименов: Сборихме се, бяхме в мача, трябва да сме по-концентрирани

  • 9 авг 2025 | 21:39
  • 594
  • 1

Един от най-добрите в нашия отбор при загубата от Нидерландия със 70:81 в Самоков днес Александър Стоименов сподели след края на двубоя, че той и съотборниците му са "се сборили" с противника и смята, че на състава ни му е необходимо повече време за сработване.

"Бяхме абсолютно в мача, сборихме се, аз лично дадох всичко от себе си. Пропуснатите наказателни удари са абсолютен факт, половината да бяхме вкарали, никога не знаеш как може да се развие мачът. Малшанс, но трябва да сме по-концентрирани. Трябва и аз да съм по-концентриран и да си ги вкарвам.

Много неща не се получиха за нас. Трябва да изгледаме записа, но се сборихме. На моменти имахме грешки, смъкнахме разликата на три точки, мисля, в един момент, бяхме много близо, но в тези моменти позволявахме на Нидерландия пак да се откъсне напред. Трябва просто да работим и с повече мачове заедно ще стане, защото това е нов състав. Не искам да правя извинения, но това също оказва влияние. Във всеки мач влизаме като за задължителна победа и се опитваме да го вземем, ще направим всичко възможно.

33 България 70:81 Нидерландия

В мача с Австрия бяхме много по-нервни в началото и те вкарваха всеки един кош, което е смъртоносно. Днес в началото и двата отбора не вкарваха, истината е, че мачът беше равен, но ще гледаме видеото и ще се подготвим добре за следващия път.

Сашко (Везенков - б.р.) със сигурност много ни липсва, Данчо (Минчев - б.р.) със сигурност много ще ни липсва, но трябва да се сборим, няма как, не можем да седим и да плачем, че ги няма. Трябва да покажем какво можем с това, което имаме. Както видяхте, днес бяхме в мача и смятам, че можем да спечелим", сподели Стоименов пред медиите, сред които бе и Sportal.bg.

