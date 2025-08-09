Капитанът на България: Много грешки направихме, аз също поемам отговорност, надявам се да заиграем по-отборно

Популярни
  • 9 авг 2025 | 22:03
  • 348
  • 0

Капитанът на националния ни тим Димитър Димитров се надява отборът ни да заиграе по-добре и по-отборно след загубата от Нидерландия със 70:81 в Самоков днес в мач от предварителните световни квалификации.

"Оттук нататък задачата ни става изключително трудна. Надявам се да започнем да играем по-добре, по-отборно, защото днес не мисля, че изпълнихме гейм плана, играхме доста индивидуално, особено второто полувреме имаше много игрови ситуации, в които не движехме топката, не играхме както трябва. Много грешки направихме, аз също поемам отговорност за някои отигравания, които направих. Надявам се да си вдигнем главата, сега имаме малко повече почивка, да си видим грешките и да ги изчистим, иначе няма файда.

Това, че сме опрени до стената може би е по-добре за нас. Опрени до стената винаги играем по-добре и по-отпуснато, така се случва", коментира опитното крило.

33 България 70:81 Нидерландия

"Мисля, че класата ни липсва, доста млад отбор сме, има някои момчета, които са за първи път, някои за втори. От отбора, с който се класирахме за Европейско, мисля, че сме само двама или трима, ако не се лъжа. Има доста тотална промяна на поколенията, надявам се това да е добре. Мисля, че този отбор има силите да се класира на следващото Европейско", сподели още Димитров пред медиите, сред които беше и екип на Sportal.bg.

Снимки: Борислав Трошев

