Байерн разреши на Коман да лети, за да финализира трансфера си в Ал-Насър

Кингли Коман още днес ще напусне Мюнхен, за да финализира трансфера си в Ал-Насър. Байерн е дал “зелена светлина” на французина да лети за Хонконг, където ще премине медицински прегледи. Отборът на Кристиано Роналдо е там за мачовете за Суперкупата на Саудитска Арабия.

Баварците ще получат близо 30 милиона евро за Коман, който ще подпише договор за три години с Ал-Насър.

Французинът е поредното звездно попълнение на този клуб, който през това лято вече привлече Жоао Феликс и Иниго Мартинес.

Коман ще получава нетна заплата между 20 и 25 милиона евро годишно в новия си клуб. За десет години той изигра 339 мача с екипа на баварците, като отбеляза 72 гола и направи 71 асистенции.

Снимки: Imago