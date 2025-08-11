Още една звезда ще заиграе с Роналдо в Ал-Насър

Популярни
  • 11 авг 2025 | 16:14
  • 2590
  • 2
В Ал-Насър продължават със силната трансферна селекция през това лято, след като си осигуриха привличането на нападателя Жоао Феликс и централния защитник Иниго Мартинес. Отборът на Кристиано Роналдо е постигнал споразумение с Байерн (Мюнхен) за трансфера на крилото Кингсли Коман, съобщават Фабрицио Романо и Флориан Плетенберг.

Според тяхната информация сумата по сделката възлиза на 30-35 млн. евро. Коман пък ще получи тригодишен договор със заплата от 20-25 млн. евро на сезон. 29-годишният играч ще премине своите медицински прегледи през тази седмица. Така ще се осъществи желанието на френския национал да приеме ново предизвикателство след своя 10-годишен престой в Байерн. През това време той изигра 339 мача със 72 гола и 71 асистенции за мюнхенци, с които стана 9-кратен шампион на Германия, както и европейски клубен първенец през 2020 година.

Снимки: Imago

