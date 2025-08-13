Директор на Байерн за Волтемаде: Вече беше казано достатъчно

Спортният директор на Байерн (Мюнхен) Кристоф Фройнд смята, че е било казано достатъчно за опитите на клуба да привлече нападателя на Щутгарт Ник Волтемаде. "Имаше прекалено много приказки и спекулации - всякакви неща. Подхвърлят се суми и крайни срокове. Мисля, че вече беше казано достатъчно", коментира той след победата с 2:1 над Грасхопър в приятелски мач.

От Щутгарт поставиха ултиматум на Байерн за Волтемаде

Шампионът в Бундеслигата Байерн и носителят на Купата на Германия Щутгарт ще се изправят един срещу друг в събота в двубой за суперкупата на страната, слагайки начало на новия сезон в германския футбол. Изпълнителният директор на швабите Александър Верле преди ден заяви, че "всичко трябва да бъде решено до началото на срещата". Каквато и да е оферта след крайния срок няма да бъде разглеждана и Волтемаде ще остане в отбора за още един сезон.

• Stuttgart have set a deadline for a Nick Woltemade transfer. What's Bayern's position regarding that?



Christoph Freund: "There's a lot of speculation going around, prices, deadlines. I think enough has been said about that" pic.twitter.com/DSW78CalRt — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 12, 2025

Досегашните опити на Байерн да подпише с 23-годишния футболист засега се провалиха, а Щутгарт отхвърли две предложения, второто от които беше за 55 милиона евро, дори без да започнат преговори. Смята се, че Ник Волтемаде е готов за трансфер в гранда от Мюнхен, въпреки че има договор до 2028 година, но клубът ще обмисли раздяла с него, само ако получи оферта за поне 65 милиона евро.

Christoph Freund on Kingsley Coman: "He's ill. Otherwise he would've been in the squad today"



• Reports everywhere is that he will leave Bayern for Al-Nassr this week..



Freund: "There are always a lot of reports and speculation. But there's nothing to report. He's a Bayern… pic.twitter.com/kcaPo3Qcvh — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 12, 2025

Фройнд не пожела да коментира възможността офертата на Байерн да бъде увеличена в случай на осъществяването на трансфера на Кингсли Коман в саудитския Ал-Насър. Французинът не беше в състава на мюнхенци за мача срещу Грасхопър, но ръководителят увери, че това няма нищо общо с потенциален трансфер. "Кингсли е болен, иначе щеше да бъде в отбора", обясни той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages