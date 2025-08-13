Тийнейджър иска повече игрово време след впечатляващата подготовка с Байерн

Тийнейджърът на Байерн Мюнхен Ленарт Карл е нетърпелив за повече игрово време в първия отбор този сезон, каза 17-годишният футболист, след впечатляващите си представяния в предсезонните приятелски мачове през последните дни. Атакуващият халф отбеляза гол в проверката срещу Тотнъм (4:0) миналата седмица и срещу Грасхопър Цюрих (2:1) във вторник, където той също така асистира, докато баварците се готвят за Суперкупата на Германия в събота срещу Щутгарт.

„Сега искам да получа игрово време и в по-големите мачове, например Суперкупата или Бундеслигата. Работя много усилено за това и се надявам, че ще се получи. Искам да водя пътя като млад играч, да покажа силните си страни и да продължа да се развивам. Мачовете са напълно различни в сравнение с младежкия отбор. Идвам на тренировки всеки ден, играя с най-добрите от цял свят – разбира се, интензивността е много висока, но да, определено мога да се справя“, каза Карл пред клубната медия.

Феновете на Байерн са възхитени от развитието на Карл, като само няколко млади играчи направиха скока в старшия отбор през последните години, а след това видяха и талисмана Томас Мюлер, който беше преминал през младежката система на Байерн да напуска клуба след 25 години, без да му бъде предложен нов договор.

Треньорът Венсан Компани също беше критикуван от някои фенове на Байерн, че не прави достатъчно, за да интегрира повече млади играчи, израснали в академията.

Сезонът на Бундеслигата започва следващата седмица с гостуване на Байерн на РБ Лайпциг в петък, 22 август.

