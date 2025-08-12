Популярни
  Тийнейджъри блеснаха в последната контрола на Байерн

Германският шампион Байерн (Мюнхен) завърши успешно предсезонната си подготовка, след като спечели последната си контрола с 2:1 като гост на швейцарския Грасхопър. Любопитното е, че и двете красиви попадения за баварците бяха отбелязани от тийнейджъри.

Венсан Компани пусна доста експериментален стартов състав, в който преобладаваха юноши на Байерн. 17-годишният Ленарт Карл се възползва от това, за да затвърди отличните впечатления от изявите си през това лято. В 21-вата минута атакуващият халф откри резултата с прекрасен далечен шут. Само пет минути по-късно именно той асистира на 18-годишния Джона Куси-Асаре, който се разписа с мощен шут. Домакините успяха да върнат едно попадение в 51-вата минута, когато Лорис Джандоменико беше точен с хубаво воле. В оставащото време мюнхенци владееха инициативата, но не успяха да направят победата си по-убедителна въпреки появата от пейката на играчи като Хари Кейн и Луис Диас.

Първият официален мач на Байерн през новия сезон е в събота, когато е сблъсъкът за Суперкупата на Германия срещу Щутгарт.

