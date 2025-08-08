Ал-Насър няма спирка, започна преговори с Байерн за Коман

Саудитският Ал-Насър очевидно няма намерение да спира с трансферите след като вече привлече Жоао Феликс и е на прага на това да вземе и Иниго Мартинес. Сега клубът на Кристиано Роналдо се е насочил към крилото на Байерн (Мюнхен) Кингсли Коман, съобщава ексклузивно Фабрицио Романо.

Ал-Насър вече е започнал преговори с баварците за 29-годишното френско крило. Саудитците виждат именно Коман като най-доброто решение за тази позиция.

🚨💣 EXCLUSIVE: Al Nassr open talks to sign Kingsley Coman from FC Bayern! 🇸🇦



Club to club negotiations started as Coman is now top target for Al Nassr at winger position.



🟡🔵 After Iñigo Martínez coming soon and João Félix done, Coman can be the next one for Al Nassr. pic.twitter.com/Oc7QGRvifn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

На този етап все още не е ясно дали Байерн и самият играч ще са склонни на трансфер, както и колко евентуално биха поискали германските шампиони, макар че в предишни публикации в немската преса се споменавала сума между 35 и 45 млн. евро. Според информацията на журналиста Флориан Плетенберг саудитците са предложили на футболиста договор до 2028 г. със сериозна годишна заплата от 20-25 млн. евро нето. Самият Коман има контракт до 2027 г. с баварския гранд. При негова продажба със сигурност ще трябва и да се търси негов заместник.

Бъдещето на футболиста е обект на спекулации почти всеки трансферен прозорец през последните години. Миналата година френското крило бе пред преминаване в друг саудитски клуб – Ал-Хилал, но в крайна сметка реши да остане на „Алианц Арена“.

Al-Nassr have submitted an offer to Kingsley Coman: €20–25m net per year, with a contract running until 2028. Coman has yet to make a decision. Bayern are informed, but Al-Nassr have yet to submit a bid to Bayern [@Plettigoal] pic.twitter.com/KtUO6JbcuB — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 8, 2025

Иначе Коман вчера отбеляза красиво попадение в контролата с Тотнъм за гръмката победа с 4:0. През миналия сезон той взе участие в общо 45 двубоя, в които вкара 9 гола и даде 6 асистенции.

