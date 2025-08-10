Роналдо и Ал-Насър загубиха от втородивизионни испанци

Отборът на Ал-Насър изненадващо допусна поражение с 2:3 от втородивизионния испански тим на Алмерия в последната контрола от предсезонната подготовка на двата състава.

Интересно бе, че в стартовия състав на тима от Близкия изток бе включен Иниго Мартинес, който официално стана част от клуба преди по-малко от 24 часа.

Серхио Арибас даде аванс на иберийците след 6 минути игра, като вездесъщият Кристиано Роналдо изкова обрата за саудитите в следващия половин час.

Първо той изравни резултата след асистенция на Садио Мане в 17-ата минута, а в 39-ата даде преднина на тима си след точно изпълнена дузпа.

Това обаче не бе всичко за това интригуващо първо полувреме и Адриан Ембарба възстанови равенството в 43-тата минута.

След почивката Жорже Жезус направи няколко рокади, като извади от игра голмайстора Роналдо, което се отрази на тима му и саудитите така и не успяха да вкарат нов гол. Вместо това за втори път се разписа Ембарба в 61-вата минута, оформяйки крайния резултат.

Така двата отбора сложиха край на подготовката си за предстоящия сезон, който съвсем скоро ще започне официално. На 18-и август (понеделник) Алмерия ще стартира в Ла Лига 2 с домакинство на Албасете, докато ден по-късно, на 19-и август (вторник), Ал-Насър ще се изправи срещу Ал-Итихад в 1/2-финал от турнира за Суперкупата на Саудитска Арабия.