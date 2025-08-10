От Байерн отказаха да коментират спекулации, свързващи техни играчи с отбора на Кристиано

В Байерн (Мюнхен) не виждат причина да се занимават със спекулации като тези за трансфер на крилото Кингсли Коман, който може да напусне отбора заради оферта от саудитския клуб Ал Насър. В момента нямам намерение да се занимавам със спекулации. Но ако дойде време играч да дойде при нас в управата, че иска да си ходи, тогава ще седнем и ще оценим всички плюсове и минуси, включително какво означава това за ФК Байерн - и след това ще реагираме съответно“, каза президентът на клуба Херберт Хайнер по време на събитие в неделя.

Коктейлът беше организиран като туристическо събитие на езерото Тегернзее в чест на промоцията на Байерн в Бундеслигата преди 60 години.

Според съобщенията в някои медии, Ал Насър и Байерн водят преговори за потенциалния трансфер. Твърди се, че Коман е основната трансферна цел на Ал Насър за позицията на крилото. Саудитският клуб му предлага нетна заплата между 20 милиона и 25 милиона евро. Ако е вярно, това би било повече от два пъти по-голямо от настоящата му нетна заплата в Байерн, анализира агенция ДПА. Самият футболист също не гори от огромно желание да се махне, а германската агенция припомня, че по-рано това лято е заявил в САЩ, че се чувства добре и би искал да остане в Мюнхен. Коман е футболист на баварците от 2015-а година, като през 2020-а година се разписа на финала в Шампионската лига за 1:0 срещу Пари Сен Жермен.

Ал Насър в момента има топ звездата Кристиано Роналдо в състава си и наскоро подписа с Жоао Феликс. Бившият играч на Байерн Садио Мане също е в клуба. След привличането на Луис Диас, Джонатан Та и Том Бишоф баварците се укрепиха във всички линии, но нови попълнения пак могат да дойдат. Говори се за вариант с привличането на Ник Волтемаде, но настоящият му отбор Вердер (Бремен) отказа две предложения.

"По принцип мога да кажа, че сме много доволни от нашия състав. Постигнахме всичко, което искахме“, каза Хайнер по темата със селекцията.

След това той говори и за напускането на финансовия директор д-р Михаел Дидерих, подчертавайки тази стъпка като възможност да се наложи повече баланс в ръководния екип.

"Сега имаме възможността да реорганизираме заседателните структури по прозрачен начин. След напускането на Оливер Кан имахме двама финансови експерти, които бяха дублиращи се в работата в един и същи път през цялата си кариера“, каза президентът на ФК Байерн Мюнхен. Това явно се отнася за Ян-Кристиан Дреесен, който след запълването на позицията на Дидерих ще остане единственият член на борда с финансов опит.