От Щутгарт поставиха ултиматум на Байерн за Волтемаде

Ръководството на Щутгарт в лицето на изпълнителния директор Александър Верле е поставило ултиматум на кандидата за подписа на Ник Волтемаде Байерн (Мюнхен). Баварският гранд има време до събота, за да изпрати нова оферта за 23-годишния нападател, твърди германският вестник Stuttgarter Zeitung.

"Ако наистина искат да подпишат с футболиста, трябва да могат да намерят решение през този период. Ще играем за Суперкупата в събота. Всичко трябва да бъде уточнено до началото на мача. Вече минаха шест седмици и половина. На този етап това е достатъчно", заяви Верле.

Ако до края на този срок трансферът не бъде осъществен, Волтемаде няма да бъде за продаден. Байерн (Мюнхен) вече постигна споразумение с младия състезател по време на Европейското първенство за младежи до 21 години. Други германски медии твърдят, че преговорите няма да потръгнат, ако шампионите от Бундеслигата не са готови да платят поне 65 милиона евро за Ник Волтемаде.