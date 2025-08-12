Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Щутгарт
  3. От Щутгарт поставиха ултиматум на Байерн за Волтемаде

От Щутгарт поставиха ултиматум на Байерн за Волтемаде

  • 12 авг 2025 | 13:36
  • 632
  • 0
От Щутгарт поставиха ултиматум на Байерн за Волтемаде

Ръководството на Щутгарт в лицето на изпълнителния директор Александър Верле е поставило ултиматум на кандидата за подписа на Ник Волтемаде Байерн (Мюнхен). Баварският гранд има време до събота, за да изпрати нова оферта за 23-годишния нападател, твърди германският вестник Stuttgarter Zeitung.

"Ако наистина искат да подпишат с футболиста, трябва да могат да намерят решение през този период. Ще играем за Суперкупата в събота. Всичко трябва да бъде уточнено до началото на мача. Вече минаха шест седмици и половина. На този етап това е достатъчно", заяви Верле.

Ако до края на този срок трансферът не бъде осъществен, Волтемаде няма да бъде за продаден. Байерн (Мюнхен) вече постигна споразумение с младия състезател по време на Европейското първенство за младежи до 21 години. Други германски медии твърдят, че преговорите няма да потръгнат, ако шампионите от Бундеслигата не са готови да платят поне 65 милиона евро за Ник Волтемаде.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Байер (Леверкузен) привлече нападател от АЗ Алкмаар

Байер (Леверкузен) привлече нападател от АЗ Алкмаар

  • 12 авг 2025 | 13:48
  • 557
  • 0
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 10252
  • 34
Тотнъм преговаря и за Езе, и за Савиньо

Тотнъм преговаря и за Езе, и за Савиньо

  • 12 авг 2025 | 12:23
  • 2113
  • 1
ПСЖ обяви трансфера на първия украинец в историята на клуба

ПСЖ обяви трансфера на първия украинец в историята на клуба

  • 12 авг 2025 | 11:41
  • 3690
  • 7
Андре Онана поднови тренировки

Андре Онана поднови тренировки

  • 12 авг 2025 | 11:23
  • 977
  • 0
Феновете на Манчестър Юнайтед отложиха планирания протест срещу собствениците

Феновете на Манчестър Юнайтед отложиха планирания протест срещу собствениците

  • 12 авг 2025 | 11:08
  • 2654
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 14636
  • 13
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 18946
  • 7
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 10252
  • 34
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 18546
  • 57
Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

  • 12 авг 2025 | 10:02
  • 14729
  • 11
Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 14627
  • 35