Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

  • 14 авг 2025 | 07:48
След едномесечната лятна пауза сезон 2025 в MotoGP се възобновява с надпреварата за Гран При на Австрия от пистата „Ред Бул Ринг“. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд в Шпилберг. Всички часове са в българско време.

MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

Петък (15 август):
10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
14:15 часа – Moto3 официална тренировка
15:05 часа – Moto2 официална тренировка
16:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (16 август):
9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
11:50 часа – MotoGP квалификация
13:45 часа – Moto3 квалификация
14:40 часа – Moto2 квалификация
16:00 часа – MotoGP спринт (14 обиколки)

Неделя (17 август):
10:40 часа – MotoGP загрявка
12:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)
13:15 часа – Moto2 състезание (23 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (28 обиколки)

Снимки: Sportal.bg

