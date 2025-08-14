Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

След едномесечната лятна пауза сезон 2025 в MotoGP се възобновява с надпреварата за Гран При на Австрия от пистата „Ред Бул Ринг“. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд в Шпилберг. Всички часове са в българско време.

MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

Петък (15 август):

10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

14:15 часа – Moto3 официална тренировка

15:05 часа – Moto2 официална тренировка

16:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (16 август):

9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

11:50 часа – MotoGP квалификация

13:45 часа – Moto3 квалификация

14:40 часа – Moto2 квалификация

16:00 часа – MotoGP спринт (14 обиколки)

Неделя (17 август):

10:40 часа – MotoGP загрявка

12:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)

13:15 часа – Moto2 състезание (23 обиколки)

15:00 часа – MotoGP състезание (28 обиколки)

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg