Йос Верстапен: Всички се смяха на Макс, когато ги предупреждаваше за новите коли

Бившият пилот във Формула 1 Йос Верстапен заяви пред Viaplay, че всички са се смяли на неговия син Макс, когато той ги е предупреждавал за потенциалните проблеми на новите коли, които ще се използват в световния шампионат.

„Макс говори за това преди две или три години. Той видя някакви данни, но по това време всички му се смяха и казваха, че той просто е негативен и подобни неща. Сега правилата са тук и всички ги виждат тези неща. Така че те трябва да слушат повече пилотите, но не го правят“, обясни Йос Верстапен.

В хода на предсезонната подготовка пилотите споделиха множество притеснения, свързани с новите коли. В това число влизат опасения за стартовете и битките гуми до гума, а според Макс Верстапен тези неща е можело да бъдат избегнати, ако пилотите са били консултирани предварително.

„Разбирам, че пилотите не трябва да решават всичко – заяви четирикратния световен шампион. – Но когато става дума за доста логични неща за състезанията, за които ние можем да дадем съвет или дори да изпробваме в симулатора, тогава ще получим отговори. Формула 1 или ФИА не разбирам колко полезни можем да сме ние пилотите при тези решения.“

Снимки: Gettyimages