Марк Маркес с шести пореден спринтов триумф в MotoGP

Марк Маркес спечели своя шести пореден и общо 12-ти спринт за сезона в MotoGP, след като триумфира в късата надпревара на пистата „Ред Бул Ринг“ в Австрия.

Испанецът потегли от четвъртата позиция след падането си в квалификацията по-рано днес, но още в самото начало напредна с две места, за да се озове на втората позиция зад своя по-малък брат Алекс. По традиция двамата братя Маркес започнаха да се откъсват пред колоната, като в средата на дистанцията от 14 обиколки изглеждаше, че Алекс ще има силите да задържи своя брат.

Впоследствие обаче Марк увеличи темпото си и догодина брат си, за да го изпревари на изхода от шикана в десетия тур. След това заводският пилот на Дукати успя да се откъсне и на финала неговият аванс беше 1.1 секунди пред брат му.

Тройката оформи Педро Акоста, който потегли седми и още в началото се изкачи на четвъртата позиция зад братята Маркес и стартиралият от полпозишъна Марко Бедзеки. Испанският пилот на КТМ атакува своя съперник от Априлия в спирането за шикана във втората обиколка, за да влезе в тройката.

След това обаче той нямаше нужната скорост, за да опонира на двамата лидери, финиширайки на 1.9 зад Алекс Маркес. Зад него Бедзеки и Брад Биндър оформиха челната петица, а точки от спринта в Австрия взеха още Фермин Алдегер, Енеа Бастианини, Фабио Ди Джанантонио и Йоан Зарко.

Франческо Баная не завърши спринта, след като се прибра в бокса малко след средата на дистанцията заради проблем с неговата задна гума. Трудностите за италианеца започнаха още с изгасването на светофарите в началото на спринта.

Тогава той превъртя задната си гума и загуби над десет позиции, за да се озове във втората половина на класирането. Там той не само, че не можа да напредне, но и започна да губи позиции преди поведението на мотора му да се влоши до такава степен, че да го принуди да се прибере в бокса и да прекрати участието си в надпреварата.

В генералното класиране в MotoGP Марк Маркес продължава похода си към своята седма световна титла в кралския клас. Испанецът е начело на подреждането с актив от 393 точки и аванс от цели 123 пред неговия брат Алекс. Тройката с пасив от 180 пункта спрямо лидера оформя Баная.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Австрия

Състезанието за Гран При на Австрия, 13-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, е предвидено за утре в 15:00 часа българско време и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

Снимки: Gettyimages